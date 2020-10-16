Бишкек, , 12:42 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков перед уходом в отставку подписал указ о присвоении звания генерал-майора заместителю министра внутренних дел Алмазу Орозалиеву. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Также глава государства присвоил звание генерал-майора заместителю министра внутренних дел Мирлану Каниметову.

За какие именно заслуги Орозалиев и Каниметов получили генеральские звания, в министерстве внутренних дел Киргизии не уточняют.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а на следующий день недовольные результатами голосования оппозиционные партии устроили в столице республики митинги, которые переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома.

После этого они добились того, что из тюрем выпустили сразу несколько политиков, ранее осужденных за различные преступления, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова, который отбывал срок за совершение особо тяжкого преступления — за организацию захвата заложника.

Эти события сопровождались мародерствами, рейдерскими захватами и захватом земель сельхозназначения в пригороде столицы и регионах республики.

14 октября депутаты на внеочередном заседании парламента под давлением со стороны митингующих сторонников Жапарова утвердили его назначение на пост премьер-министра.

После этого Садыр Жапаров потребовал от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку.

15 октября Жээнбеков заявил об уходе с поста главы государства, после чего президентские полномочия должны были перейти новоназначенному спикеру парламента Канату Исаеву — депутату, ставшему фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об организации попытки госпереворота при содействии местного криминалитета.

Но Исаев отказался от исполнения обязанностей главы государства, поскольку продолжающие митинговать сторонники Жапарова начали угрожать ему расправой.

В итоге заполучивший пост главы правительства Садыр Жапаров объявил себя еще и президентом Киргизии.

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