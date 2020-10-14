Минск, , 15:14 — REGNUM Ситуацию в Белоруссии, а также проблемы международной и региональной безопасности обсудили 14 октября госсекретарь белорусского совбеза Валерий Вакульчик и генсек ОДКБ Станислав Зась. Мероприятие прошло в Минске.

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Участники встречи обсудили также вопросы сотрудничества официального Минска с организацией, генсеком которой является экс-госсекретарь белорусского совбеза (в 2019 году Зась возглавлял этот орган). Вакульчик пересел из кресла председателя КГБ в 2020 году после скандального уголовного «дела вагнеровцев», в котором распространением русофобских фейков отметился экс-глава белорусского совбеза Андрей Равков.

Вакульчик и Зась обсудили также ход проводимого с 12 октября на белорусской территории миротворческого учения «Нерушимое братство — 2020», подготовку к заседанию Комитета секретарей советов безопасности и другие вопросы.

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Напомним, летом 2020 года Александр Лукашенко запрашивал помощь российских силовиков по линии ОДКБ. До этого он открыто угрожал своим противникам массовыми расстрелами, одобряя практики азиатских диктаторов.