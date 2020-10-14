Минск, , 12:24 — REGNUM Белорусским силовикам следует применять оружие при столкновении с противниками Александра Лукашенко. Об этом заявляют представители МВД и Национальной академии наук Белоруссии.

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В опубликованном 13 октября комментарии государственному информагентству БелТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин выступил с оправданием эскалации насилия со стороны МВД. Он поддержал заявление первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича, который пожаловался на «агрессию» со стороны манифестантов и 12 октября сделал радикальное заявление: «От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие».

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Щёкин в свою очередь сказал: «Заявление первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича является своевременным и обоснованным. Сама логика развития событий ведет к тому, что если не остановить жесткими мерами в рамках закона эти проявления, то мы можем получить второй клон «правого сектора», и тогда будет разыграна другая карта — с захватом власти в регионах. Поэтому в данном контексте следует принимать комплекс мер по недопущению ситуации — от идеологических (образовательных и просветительских) форм до более жестких с применением спецсредств и оружия для обеспечения правопорядка».

Напомним, многотысячные протестные манифестации начались в десятках белорусских городов с вечера 9 августа после закрытия избирательных участков. Противники бессменного правления Александра Лукашенко требуют проведения честных президентских выборов, прекращения массового полицейского террора и освобождения политзаключённых.

Николай Щёкин ранее активно сотрудничал с МВД и Генпрокуратурой Белоруссии, помогая создавать видимость благополучия в местах лишения свободы. При непростых обстоятельствах он был уволен с должности директора Института государственной службы Академии управления при президенте.