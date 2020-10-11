Душанбе, , 10:50 — REGNUM За весь период наблюдения за ходом избирательного процесса на выборах президента Таджикистана наблюдатели от стран Содружества независимых государств (СНГ) не выявили нарушений. Об этом 11 октября о ссылкой на заместителя главы миссии наблюдателей Исполкома СНГ Сергея Бурутина сообщает ТАСС.

По словам Бурутина миссия наблюдателей работает в республике с 21 сентября и за всю электоральную кампанию фактически не было выявлено никаких замечаний и нарушений. Он отметил, что в Центральную комиссию по выборам и референдумам республики поступило три обращения, не влияющих «ни на подготовку, ни на проведение избирательной кампании», а предварительно проведенная работа по его словам «заслуживает глубокого уважения».

Заместитель главы миссии наблюдателей Исполкома СНГ также отметил »достаточно высокую явку избирателей с утра и позитивный настрой граждан» республики.

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Напомним, сегодня, 11 октября в 06:00 (04:00 мск) началось голосование на выборах президента Таджикистана. За первые три часа голосования явка избирателей составила почти 21%.

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