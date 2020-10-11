Душанбе, , 09:02 — REGNUM За первые три часа голосования явка на выборах президента Таджикистана составила 20,7%. Об этом со ссылкой на члена Центральной комиссии по выборам и референдумам Махфират Хидирзоду сообщает 11 октября ТАСС.

По данным от 09:00 (07:00 мск) 11 октября на всех 3375 избирательных участках республики проголосовали 1 023 430 избирателей, что составляет 20,7% от общего числа зарегистрированных избирателей.

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Напомним, выборы главы государства в Таджикистане начались сегодня, 11 октября, в 06:00 (04:00 мск) и продлятся до 20:00 (18:00 мск). В Таджикистане зарегистрировано более 4,9 млн избирателей.

Отметим, на должность президента Таджикистана кроме действующего лидера государства Эмомали Рахмона претендуют еще четыре кандидата — Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ» и Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

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