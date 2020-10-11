Душанбе, , 05:13 — REGNUM Избирательные участки для голосования на президентских выборах открылись 11 октября в Таджикистане.

На территории Таджикистана в 06:00 (04:00 мск) открылись 3 375 участков. Граждане страны смогут проголосовать до 20:00 (18:00 мск). На пост президента республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодёжи и Народной демократической партией Таджикистана. Кроме него, на должность лидера республики баллотируются Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ», а также Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

В списки избирателей включены около пяти млн человек, 39 избирательных участков будут открыты для голосования в 29 странах, в том числе и в России. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции властями Таджикистана были предприняты серьёзные защитные меры. На участках подготовлены медицинские маски и дезинфицирующие средства. Помещения будут регулярно проветриваться, в них будет проводиться обработка поверхностей каждые 2−3 часа.

Предварительные итоги будут объявлены 12 октября, окончательные — в течение максимум десяти дней после дня всеобщего голосования. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наступлении дня тишины перед выборами президента в Таджикистане.

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