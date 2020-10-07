Бишкек, , 16:17 — REGNUM «Киргизия переживает самый тяжелый период. Никакая власть или должность не может быть выше человеческой жизни», — президент Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к киргизстанцам в связи со вспыхнувшими в стране массовыми беспорядками и захватом Дома правительства участниками протестов против итогов парламентских выборов.

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Глава государства акцентировал внимание на том, что не стал отдавать команду применять силу против тех, кто ворвался в здание «Белого дома», поскольку не желал подвергать риску человеческие жизни.

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«В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестов. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям», — добавил он.

Президент отметил, что по той же причине не стал подписывать указ о введении в республике чрезвычайного положения.

«Дорогие соотечественники, те, кто хотел получить должности, добились своей цели», — подчеркнул Жээнбеков.

Президент призвал политиков остановить своих сторонников и вернуться в правовое поле.

«Эти последние дни показали, у кого какие ценности. В эти дни вы, наши молодые киргизстанцы подали достойный пример тем старшим согражданам, которые вели борьбу за власть. Вы не на словах, а на деле еще раз продемонстрировали, что вам дорога Киргизия, а не властное положение», — подытожил он.

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