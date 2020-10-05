Министерство внутренних дел Киргизии обратилось к руководителям проигравших парламентские выборы партий с призывом распустить участвовавших в митинге сторонников по домам, чтобы избежать ненужных жертв.
В МВД подчеркивают, что ранее обращались к участникам акции протеста с аналогичным призывом, но те отказались подчиняться и начали массовые беспорядки — попытались сломать ворота Дома правительства и бросали камни в попытавшихся помешать им сотрудников правоохранительных органов.
В результате чего милиционеры были вынуждены разогнать их с применением спецсредств.
Столкновения в Бишкеке: в столице сбоит сотовая связь и интернет
Количество пострадавших во время столкновений милиции и сторонников проигравших на выборах партий в Бишкеке растет, со стороны митингующих ранения получили более 20 человек, силовики — не менее пяти.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии организовала работу по проведению в стране парламентских выборов должным образом. Об этом заявил заместитель главы миссии наблюдателей ОБСЕ Томас Босеруп 5 октября в Бишкеке.
Он отметил, что в Киргизии были созданы нормальные условия для того, чтобы проголосовали люди с ограниченными возможностями.
Вместе с тем Босеруп указал на некоторые негативные детали. Так, избирательная кампания проходила в довольно агрессивном тоне, сообщил он.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. По последним данным, в Жогорку Кенеш прошли три партии: «Мекеним Кыргызстан» — 24,17%, «Биримдик» — 22,79% и «Кыргызстан» — 9,24%.
Выборы в парламент Киргизии были свободными и легитимными. Об этом заявил 5 октября глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) депутат Госдумы РФ Сергей Крючек («Справедливая Россия»).
Он подчеркнул, что выборы в однопалатный парламент страны, Жогорку Кенеш, прошли в соответствии с действующим законодательством и принятыми Киргизией международными обязательствами. Миссия не отметила нарушений национального избирательного законодательства.
«Миссия признает прошедшие выборы депутатов парламента Кыргызской Республики открытыми, свободными и легитимными», — заключил Крючек.
На митинге в Бишкеке ранен депутат «Ата Мекен»
Депутат парламента Киргизии Жанар Акаев («Ата Мекен») ранен в ногу во время беспорядков в Бишкеке.
В Бишкеке сотрудники силовых структур разгоняют митинг сторонников партий, проигравших на парламентских выборах Киргизии.
Помимо дубинок милиция использует светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Митингующие разбегаются от Белого дома.
Сообщается о раненых среди митингующих.
Ранее в митинге участвовали около 6 тысяч человек — сторонников 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо», «Ыйман Нуру». Все они проиграли на парламентских выборах, прошедших накануне, 4 октября.
Крупные торговые центры, банки и расположенные в центре столицы Киргизии магазины закрылись на несколько часов раньше обычного времени из-за проходящего на главной площади Бишкека митинга сторонников партий, проигравших парламентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Администрация торговых и финансовых организаций обосновывает это опасениями, что акция протеста, участие в которой уже принимают около 5 тысяч человек, может перерасти в массовые беспорядки и нападения мародеров на банки и магазины — как это уже происходило во время «тюльпановой революции» в марте 2005 года и «апрельской революции» в апреле 2010 года.
Протестующих в Бишкеке разгоняют слезоточивым газом
Слезоточивый газ применён силовиками Киргизии при разгоне протестующих.
Сотрудники ОМОНа разгоняют участников митинга сторонников проигравших парламентские выборы партий с улиц, прилегающих к главной площади Бишкека.
В результате применения силовиками спецсредств были ранены несколько протестующих. Среди них оказался бывший депутат республиканского парламента Жанар Акаев, он ранен резиновой пулей в ногу.