В Киргизии после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники партий, не прошедших в парламент республики, устроили акции протеста. 5 октября в центре Бишкека состоялся митинг, на котором выступали представители 11 партий, не смогших преодолеть 7-процентный барьер на парламентских выборах.

На митинге потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование на выборах в парламент (Жогорку Кенеш) Киргизии. Часть митингующих вступила в столкновения с правоохранительными органами. Были попытки прорваться в здание, где располагаются парламент и администрация президента республики.

Силовики отогнали митингующих от парламента, применив спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Столкновения протестующих с силовиками продолжились на улицах Бишкека.