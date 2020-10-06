Бишкек, , 12:10 — REGNUM Члены Координационного совета заявили о том, что считают действующий состав парламента Киргизии единственным легитимным органом власти, а также призвали представителей законодательного собрания и всех политических сил сесть за стол переговоров.

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Также они отметили, что Координационный совет пытается выйти на связь с президентом Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Кубатбеком Бороновым и спикером парламента Дастанбеком Джумабековым. Но пока что эти попытки остаются безуспешными.

Отметим, ранее пресс-служба главы государства заявляла о том, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен встретиться с лидерами всех партий, принимавших участие в парламентских выборах.

Первоначально встреча была запланирована на 11 часов утра, но затем ее перенесли на более раннее время — на 9 часов утра — из-за начавшихся в столице республики массовых беспорядков, устроенных сторонниками проигравших парламентские выборы партий.

В настоящее время местонахождение президента Киргизии неизвестно. По официальной версии, он по-прежнему находится в Бишкеке, а по неофициальным — улетел на юг республики.