Экс-вице-премьер Киргизии получил три года условно за шутку о «бомбе»

Бишкек, , 14:33 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева виновным в ложном сообщении о бомбе и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания условно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

Отметим, что сам Зилалиев отрицает свою вину, утверждая, что его якобы оговорила главный свидетель обвинения. Также бывший высокопоставленный чиновник считает, что произошедшее является политическим заказом.

ИА REGNUM напоминает, в конце ноября 2017 года в киргизстанских СМИ появилась информация о том, что в день инаугурации президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова некий чиновник в шутку сообщил стоявшей в оцеплении курсантке милиции о «бомбе», якобы заложенной на дороге, по которой следовал кортеж новоизбранного главы государства.

Позже назвали имя «шутника» — им оказался Дуйшенбек Зилалиев, занимавший на тот момент пост вице-премьер-министра Киргизии. Против него было возбуждено уголовное дело.