Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Законопроект о демократии и правах человека в Белоруссии рассмотрит Палата представителей Конгресса США. Документ был внесён члены комитета по иностранным делам, включая главу комитета Майкла Маккола (республиканец от штата Техас) и Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк).

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В сообщении, опубликованном на сайте комитета, отмечено, что такие шаги предприняты «в ответ на жестокие репрессии режима Александра Лукашенко и политические репрессии после мошеннических выборов 9 августа 2020 года».

Согласно документу, власти США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а также рассматривают выборы в Белоруссии как «сфальсифицированные» и призывают к проведению новых выборов главы государства в соответствии со стандартами ОБСЕ.

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Также в законопроекте содержится призыв к немедленному освобождению всех политических заключенных в Белоруссии, включая оппозиционного деятеля Марию Калесникову. Также предполагается расширение списка граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции США в связи с препятствованием деятельности независимых СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу же после объявления предварительных итогов голосования, по результатам которых уверенную победу одержал действующий главы государства Александр Лукашенко, несогласные с таким исходом выборов вышли на улицы и устроили массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. Митинги и протестные акции продолжаются в республики до сих пор.

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