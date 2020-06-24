Минск, , 17:11 — REGNUM Госдепартамент США направил властям Белоруссии письмо с призывом уважать права человека и демократические нормы. а также выполнять обязательства, взятые на себя в качестве участника ОБСЕ. Такие обязательства включают в себя обеспечение свободных и справедливых выборов, уточняет медиакорпорация «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (иностранный агент, финансируемый правительством США).

«Свободные и справедливые выборы — это нечто большее, чем события, происходящие собственно в день голосования. Мы призываем правительство Белоруссии обеспечить равные условия для всех, кто желает принять участие в выборах, включая регистрацию кандидатов, доступ к СМИ и другие аспекты кампании», — сказано в письме Госдепа США.

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«Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, свободу слова и свободу ассоциаций, имеет решающее значение для укрепления взаимоотношений между США и Белоруссией», — обратили внимание представители официального Вашингтона.

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Тем временем «Белорусская ассоциация журналистов» и более полусотни действующих в Белоруссии средств массовой информации 23 июня опубликовали совместное заявление с требованием привлечь к ответственности виновных за преследования журналистов, их незаконные задержания и избиения. Среди подписантов значатся также издания, поощрявшие политические репрессии в отношении идейных противников белорусских националистов, сторонников общерусского единства и белорусских журналистов российских изданий.

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