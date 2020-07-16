Минск, , 16:09 — REGNUM Власти Белоруссии должны предоставлять людям право мирно выражать своё мнение. Об этом 15 июля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Оценивая ситуацию в Белоруссии, он сказал: «Свободные и справедливые выборы должны быть везде. Мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Белоруссия это или какое-либо другое место, у людей есть основное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство права».

«Мы продолжим следить за ситуацией. Важно, чтобы у людей была возможность выражать мнение мирным путем. И власти должны обеспечить право людей на это», — цитирует «РИА Новости» официального представителя генсека ООН.

Читайте также новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Напомним, волна акций мирного протеста прокатилась по крупнейшим городам Белоруссии 14 июля. В тот день Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатами в президенты двум основным соперникам Александра Лукашенко на проходящих президентских выборах — экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и экс-главе минского «Парка высоких технологий» Валерию Цепкало. На следующий день массовые протесты продолжились.

Власти Белоруссии называют мирные акции незаконными и несанкционированными. Председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина 15 июля заявила, что эти акции организованы и спланированы избирательными штабами Бабарико и Цепкало. Спецслужбы постсоветской республики арестовали около 300 граждан, находившихся в местах проведения «цепочек солидарности». Задержаниям и избиениям подверглись также журналисты белорусских и зарубежных изданий, аккредитованных в МИД Белоруссии.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии