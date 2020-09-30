Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Сотрудничество Франции и России в области безопасности не ухудшиться из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом сегодня, 30 сентября, на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил посол республики в РФ Пьер Леви.

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Он отметил, что прояснения ситуации ждут не только в Европе, но и в других странах мира.

«Но это не ухудшает отношения с Россией и не вредит тем стремлениям, которые у нас есть, в сфере развития экономики, сотрудничеству в области безопасности с Россией», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский блогер Алексей Навальный оказался в больнице в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта. Затем он был переведён на лечение в Германию. Власти ФРГ и Франции утверждают, что оппозиционера отравили боевым ядом, предположительно, с подачи российского руководства. Власти РФ отвергают эту версию, указывая на полное отсутствие доказательств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с европейскими странами, разъясняя произошедшее с блогером Алексеем Навальным. Однако Москве нужна информация от Парижа и Берлина.