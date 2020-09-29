Москва, , 14:44 — REGNUM Никаких новых данных о ситуации с российским блогером Алексеем Навальным на сегодняшний день нет. Об этом 29 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что располагаемая российской стороной информация находится в общем доступе, поэтому ничего нового на этот счёт в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин не сообщал и сообщить не мог.

«Там просто нет другой информации, её не может быть», — отметил официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская сторона «совершенно транспарентно» рассказывала об инциденте с Навальным. Это касается и администрации президента, и российского МИД, и представители российских правоохранительных органов, и врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября газета Le Monde со ссылкой на собственные источники опубликовала детали состоявшего в середине сентября разговора между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. По версии издания, российский лидер посоветовал Макрону обратить внимание на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным — например, проверить версию, ведущую в Латвию, где проживает один из создателей вещества «Новичок».

В Кремле позднее заявили, что в статье содержится много неточностей в части формулировок.