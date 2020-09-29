Москва, , 15:29 — REGNUM Российская сторона готова взаимодействовать с европейскими странами, разъясняя произошедшее с блогером Алексеем Навальным. Однако Москве нужна информация от Парижа и Берлина, сообщил 29 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 сентября заявил, что для выводов о произошедшем с Навальным нужна информация, которую предоставит Россия, либо её отказ дать объяснения.

Песков подчеркнул, что в Москве, безусловно, готовы предоставить объяснения и уже «абсолютно транспарентно» разъяснили всё, что с «берлинским пациентом» случилось в Томске и Омске. Но ни Берлин, ни Париж не спешат делиться своей информацией, а это существенно мешает прояснить ситуацию дальше, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии и Франции утверждают, что Навального отравили боевым ядом, предположительно, с подачи российского руководства. Это якобы подтверждают результаты анализов блогера. Власти РФ отвергают эту версию, указывая на полное отсутствие доказательств.

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