Минск, , 13:04 — REGNUM Проблема сохранения исторической памяти стала основной в видеообращении Александра Лукашенко, продемонстрированного 29 сентября участникам пленарного заседания минского VII Форума регионов Белоруссии и России. Были упомянуты также вопросы информационной и экономической безопасности.

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«История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов», — сказал Лукашенко.

Затем он сделал пространный экскурс в историю Великой Отечественной войны, отметив: «В Белоруссии и России трепетно относятся к памяти о той войне».

Примечательно: примерно год назад Лукашенко публично и неоднократно заявлял, что официальный Минск уже не считает Отечественные войны «нашими». Скандальные заявления припоминают ему до сих пор.

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«Поэтому мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками, — заявил Лукашенко участникам форума. — Хочу поблагодарить наших российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом человечества».

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Лукашенко сообщил также: «Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне. Мы вместе должны активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

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В своём выступлении Лукашенко с удовлетворением отметил, что созданная при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России «Молодёжная палата» якобы «активно вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотрудничества». При этом он обошёл вниманием тот факт, что в Союзном государстве России и Белоруссии до сих пор нет полноценного парламента, предусмотренного подписанным в 1999 году договором.

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«Ведущие вузы наших стран реализуют ряд совместных образовательных и научных проектов, общими усилиями издают учебные пособия. Сегодня около 11 тыс. белорусов обучаются в российских вузах и более полутора тысяч россиян — в Республике Беларусь. Но сотрудничество в сфере образования нужно развивать еще активнее в рамках студенческих обменов, стажировок, форумов и конференций, студенческих отрядов», — рассказал Лукашенко.

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«Полагаю, что саммит внесет весомый вклад в наше общее благородное дело отстаивания исторической правды, сохранения и приумножения традиционных ценностей и идеалов. Глубоко убежден, белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично. Именно в этом заинтересованы наши братские народы», — уверен Лукашенко.