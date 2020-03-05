Минск, , 20:03 — REGNUM Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии будет исполняться по мере того, как Москва пойдёт на уступки Минску в экономических вопросах. Об этом говорится в ответе первого замминистра иностранных дел Белоруссии Андрея Евдоченко председателю белорусского республиканского гражданского комитета патриотического общественного объединения «Отечество» Борису Зеликову.

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Замглавы МИД Белоруссии в качестве аргумента сослался на подписанный в 1999 году договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. На провалах реализации этого договора акцентировали внимание представители белорусских общественных организаций в своём обращении.

«В Договоре заложен принцип поэтапного достижения его целей. Об этом прямо говорит пункт 2 статьи 2 Договора: «Достижение целей решения экономических и социальных задач». Белорусская сторона исходит из того, что формирование единого правового, гуманитарного, научно-технического, оборонного пространств, должно реализовываться с учетом достижения одной из основополагающих целей Договора — создания единого экономического пространства», — сообщил Евдоченко.

Чиновник констатировал: «Рынок нефти и газа в Российской Федерации, по сути, является монопольным и контролируется ограниченным числом государственных компаний».

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МИД Белоруссии считает «проблемным моментом» решение экономических вопросов с Россией. Среди таковых в ответе Евдоченко назван «вопрос об единых ценах на энергоносители».

Отметим, что подписанным в 1999 году Александром Лукашенко и Борисом Ельциным договором о создании Союзного государства не предусмотрена обусловленность интеграции в какой-либо сфере успехами или неудачами по другим направлениям деятельности объединения. Углубление экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства было предусмотрено совместно разработанным пакетом документов из 31 «дорожной карты», от подписания и принятия к исполнению которых официальный Минск отказался в декабре 2019 года.

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