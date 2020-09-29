Минск, 29 сентября 2020, 12:36 — REGNUM Россия и Белоруссия должны усилить сотрудничество по целому ряду направлений. Об этом сегодня, 29 сентября, на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.
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Он отметил, что Минск высоко ценит поддержку «братской России» и глубоко признателен за это. При этом Белоруссия, по его словам, всегда была и останется «надёжным другом и партнером» РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам Форума регионов России и Белоруссии отметил беспрецедентное внешнее давление, которому в последнее время подвергается Белоруссия. При этом глава государства подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию в республике, отношения между Минском и Москвой «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре». По словам Путина, они являются «братскими, добрососедскими и подлинно союзническими».
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