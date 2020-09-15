Минск, , 22:41 — REGNUM Председатели правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили 15 сентября по телефону «ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства». Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Сообщение пресс-службы российского уложилось в одно предложение. Пресс-служба правительства Белоруссии о переговорах не упоминает вовсе. Последняя новость на официальном сайте белорусского совмина датирована 11 сентября.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Напомним, политическая ситуация в Белоруссии дестабилизирована волной многотысячных протестных выступлений. Присоединяясь к противникам бессменного правления Александра Лукашенко, сотрудники пропагандистских и других государственных структур увольняются и используют методы «итальянской забастовки».

Также напомним, 14 сентября в Сочи состоялись переговоры российского президента Владимира Путина с Александром Лукашенко. Москва заявила о признании Александра Лукашенко президентом Белоруссии, пообещав оказать ему финансовую и иную поддержку.

Ранее, в 2019 году Лукашенко публично и резко критиковал руководство России, выстраивая президентскую кампанию на антироссийской националистической основе. В конце прошлого года он заблокировал реализацию договора о создании Союзного государства и заявил: «На хрена нужен кому такой союз?».

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии