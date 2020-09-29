Москва, , 11:24 — REGNUM Белоруссия в последнее время подвергается беспрецедентному давлению со стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

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"С учётом непростой ситуации в Белоруссии, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления, хотел бы повторить: наши отношения не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — сказал Путин.

Он назвал отношения двух стран «братскими, добрососедскими и подлинно союзническими», а также «построенными на принципах равноправия и учёте интересов друг друга».

Также глава государства подчеркнул, что эти отношения «не подвержены конъюнктуре».