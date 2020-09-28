Минск, , 17:16 — REGNUM После широкой волны недовольства жителей Брестской области, возмущённых нарушением экологических норм при строительстве аккумуляторного завода, накануне голосования на президентских выборах Александр Лукашенко пообещал приостановить реализацию проекта и провести местный референдум. Референдума граждане не дождались — зато дождались возобновления строительства завода.

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Страсти вокруг строительства аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» бушуют не первый год. Как выяснило издание tut. by, в том числе в пресс-службе «Аккумуляторного Альянса» (к которому перешли права на завод), распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства признано утратившим силу.

Формально завершению проекта формально ничто не мешает и завод сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам. Хотя 14 июня 2019 года распоряжением Лиса строительство аккумуляторного завода было приостановлено «до устранения выявленных нарушений». С тех пор никаких общественных слушаний с отчётами об устранении нарушений не проводилось.

Накануне финала президентской кампании, 22 июня Александр Лукашенко посещал Брест и публично пообещал местным жителям, что вопрос строительства завода решит местный референдум. После голосования, 21 сентября власти Брестской области письменно проинформировали противников строительства аккумуляторного завода о том, что тема референдума «дальнейшего развития со стороны инициативной группы не нашла».

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