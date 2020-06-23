Минск, , 14:07 — REGNUM Александр Лукашенко уверен, что даже в среде оппозиции его рейтинг составит больше 3%. Поэтому мем «Саша 3%» не основан на реальном рейтинге, полагает белорусский лидер. Об этом он заявил 22 июня в Бресте на встрече с местными общественными активистами.

«Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%?», — задал он им вопрос.

«Усатый таракан» или что-то ещё», — отметил Лукашенко одно из своих прозвищ. Это прозвище продвигала группа сторонников популярного блогера Сергея Тихановского, которому власти отказали в возможности выдвигаться кандидатом в президенты и поместили в следственный изолятор.

«Не надо нас дергать. И никогда не оскорблять», — посоветовал Лукашенко.

Он напомнил: «Я ещё пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично».

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«А если вы хотите разного рода жульё защитить — защищайте, но только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего», — сообщил белорусский лидер.

Он прокомментировал уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и менеджеров этого банка. Затронул тему строительства аккумуляторного завода под Брестом и пообещал провести местный референдум.

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Отметим, за четверть века бессменного правления Лукашенко ни разу не проводил местный референдум. Строительство аккумуляторного завода — проблема, которая официально признана и не решается годами.

Согласно официальному сообщению, Лукашенко на неформальной встрече призвал всех объединиться в пользу интересов страны и построения благополучного будущего. Он заявил:

«У вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы они жили в свободной, независимой стране. Хватит уже на нас ездить, быть в лаптях и под плеткой. Давайте как-нибудь мы встанем вместе и защитим (страну. — Прим. президентской пресс-службы)», — сказал глава государства.

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