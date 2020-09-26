Ташкент, , 08:14 — REGNUM Узбекистан намерен производить вакцину от коронавируса, сообщили 25 сентября в министерстве здравоохранения республики.

«Важным вопросом является налаживание производства вакцины от коронавируса в нашей стране. Вопрос рассматривается нашими учеными и производителями фармацевтической отрасли», — цитирует сообщение минздрава Kun.uz.

Как уточняет источник, в случае налаживания производства вакцины, отпадет необходимость ее импортировать, а также появится возможность помочь соседним с Узбекистаном странам, экспортируя произведенную в республике вакцину, что позволит достичь «эпидемиологической стабильности» в регионе. Будет ли данная вакцина отечественного производства, в ведомстве не уточнили.

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Напомним, ранее стало известно, что министерство здравоохранения Узбекистана планирует принять участие в заключительном этапе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Узбекистан намерен получить от России до 35 млн доз российской вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V».

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