Москва, , 12:09 — REGNUM До 35 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» получит Узбекистан. Об этом договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и узбекская фармацевтическая компания LAXISAM, следует из сообщения фонда.

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Регулирующие органы Узбекистана должны одобрить поставку. После этого до конца года в эту страну поставят до 10 млн доз вакцины, еще до 25 млн доз — в следующем году.

Заявки на вакцину в РФПИ поступили из более чем 50 стран мира, государства СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки просят более 1,2 млрд доз.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V» 11 сентября, она стала первой в мире.

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