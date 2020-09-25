Ташкент, , 15:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана планирует принять участие в заключительном этапе испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе ведомства.

Узбекистанская сторона направила в Российский фонд прямых инвестиций обращение о предоставлении 5 тыс. доз вакцины против коронавируса. Кроме того, Узбекистан также получил предложение об участии в третей стадии испытания китайской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года Узбекистан рассчитывает получить 10 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В 2021 году в республику будет направлено еще 25 млн доз.

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