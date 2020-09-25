Берлин, , 12:21 — REGNUM Германия не может исключить строительство газопровода «Северный поток — 2» из дискуссии об инциденте с российским блогером Алексеем Навальным. Европейские партнёры такую ситуацию не приемлют. Об этом в прямом эфире телеканала N24 заявил немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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Он напомним, что ранее правительство ФРГ заявило, что ответ на инцидент с Навальным будет европейским. Поэтому, если Германия предлагает варианты дипломатических и экономических санкций, приемлемых для Европы, и соглашается принять все возможные меры, то она не может требовать оставить проект «Северный поток — 2», считает Ишингер.

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«Это было бы, я считаю, неприемлемым для многих партнёров», — добавил дипломат, отметив, что скептически относится к требованиям ряда политиков об остановке проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не следует связывать инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что газопровод должен быть непременно достроен.