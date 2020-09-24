Москва, , 21:10 — REGNUM Если Германия не отступит от намерения завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», она сохранит свой вес, свою выгоду и свою честь, сообщил 24 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский дипломат обратил внимание на регулярные попытки Вашингтона «унизить Европейский союз, прежде всего Германию». Например, отметил Лавров, от Берлина требуют, чтобы он отказался от «Северного потока — 2» ради американского сжиженного газа.

ИА REGNUM) теперь является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех её измерениях». Лавров «Я считаю, это моё личное мнение, этот вопрос (реализации «Северного потока — 2» — прим.) теперь является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех её измерениях».

Напомним, разговоры о возможности заморозить близящийся к завершению «Северный поток — 2» прозвучали от германских представителей власти сразу после появления информации о мнимом отравлении блогера Алексея Навального — якобы осуществлённом при участии «российских спецслужб».

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