Берлин, , 23:19 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не следует связывать инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Меркель сделала 28 августа на пресс-конференции.

По словам Меркель, газопровод «Северный поток — 2» должен быть непременно достроен. При этом она подчеркнула, что не следует связывать инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным и экономические вопросы российско-германского взаимодействия.

«Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, «Северный поток — 2» должен быть завершен. Это проект, который осуществляется экономическими акторами из России и Европы», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что связывать данный экономический проект с вопросом Навального — «нецелесообразно».

Также она заявила, что Берлин выступает категорически против экстерриториальных санкций, которые США хотят ввести против газопровода.