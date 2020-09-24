Брюссель, , 22:42 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 24 сентября заявил, что руководители переговорных команд Косово и Сербии снова встретятся в Брюсселе в понедельник 28 сентября.

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На своей странице в социальной сети Twitter европейский посредник заявил, что вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово не будет стоять на повестке переговоров, поскольку ни одна из сторон не готова к обсуждению этого вопроса. В тот же день сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит настаивать на том, чтобы эта тема присутствовала в повестке переговоров.

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Также 24 сентября премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил, что вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов закрыт и больше не будет подниматься. Однако косовский премьер-министр уже неоднократно противоречил сам себе, в том числе и по вопросу об Ассоциации, а потому не исключено, что в дальнейшем он снова изменит свою позицию, возможно, под давлением США, и пойдет на уступки Сербии.

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