Брюссель, , 02:58 — REGNUM В четверг, 17 сентября, в Брюсселе при посредничестве Специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово состоялась встреча делегаций Косово и Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по завершении обсуждения вопросов, связанных с взаимными финансовыми претензиями, глава сербской делегации, начальник Канцелярии по Косово и Метохии в составе правиельства Сербии Марко Джурич заявил, что продолжение диалога с Косово на высоком уровне возможно только после того, как Приштина продемонстрирует готовность к реализации соглашения о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Сербская делегация намеревалась поднять вопрос о создании Ассоциации еще в самом начале встречи в Брюсселе, однако этому воспрепятствовал глава косовоской делегации, государственный координатор по диалогу с Сербией Скендер Хюсени.

После встречи Мирослав Лайчак заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что переговоры в Брюсселе продемонстрировали чувствительность вопроса о правах собственности и взаимных финансовых компенсациях для сторон и что переговоры по этому вопросу будут продолжены, однако не указал точных дат.

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