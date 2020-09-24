Белград, , 16:36 — REGNUM Белград намерен продолжить переговоры с Приштиной под эгидой Евросоюза. Об этом 24 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич, подчеркнув при этом, что на повестке дня Брюссельских переговоров обязательно должен быть вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

Александр Вучич и Дональд Трамп Predsednik.rs

«Мы готовы к диалогу. Сообщество сербских муниципалитетов — это обязательная тема и мы будем на ней настаивать», — процитировал телеканал РТС ответ Вучича на вопрос журналистов, состоится ли 28 сентября встреча в Брюсселе, так как албанские СМИ пишут о том, что делегация Приштины на неё не приедет.

Отвечая на вопрос, согласится ли Сербия с тем, чтобы США взяли на себя роль посредника в переговорах Белграда и Приштины, и обсуждалась ли в Вашингтоне в начале сентября и эта тема, Вучич заявил, что этот вопрос очень сложный, и ему не хотелось бы отвечать на него сразу.

Он также подчеркнул, что переговоры под эгидой ЕС ведутся на основании соответствующего решения ООН.

«Я не буду напоминать, кто в свое время повлиял на то, чтобы переговоры велись под эгидой ЕС. Мы продолжим переговоры при посредничестве ЕС», — заявил Вучич.

Напомним, что в Белград настаивает на реализации Брюссельских соглашений 2013 года, которые также подписало руководство косовских сепаратистов в Приштине. Белград выполнил свою часть соглашений, в то время как Приштина отказывается формировать Сообщество сербских муниципалитетов на территории, населенной преимущественно сербами.