Лондон, , 15:40 — REGNUM В Великобритании может потребоваться введение второй национальной блокировки. Вероятность повторного локдауна не исключена в случае, если последние введённые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции не помогут справиться с распространением COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб, передаёт Sky News.

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«Мы не можем этого исключать», — подчеркнул глава британского МИД, отметив при этом, что правительство «приложит все усилия, чтобы этого избежать».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября власти Великобритании приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Так, всем работодателям рекомендовано перевести на удалённый режим работы всех сотрудников, нахождение которых в офисе необязательно.

Работникам кафе, ресторанов и других заведений общественного питания предписано в обязательном порядке использовать медицинские маски. При этом запрещается работа таких заведений после 22:00. Кроме того, на свадьбах может присутствовать только 15 человек, а на похоронах — до 30 человек.

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Предварительно, новые ограничительные меры вводятся на шестимесячный срок.