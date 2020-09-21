Лондон, , 23:49 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан объявил о предстоящем ужесточении в британской столице ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, 21 сентября сообщает агентство Reuters.

«У нас нет другого выбора… Я твердо убежден, что действовать на раннем этапе, а не применять более строгие меры позже» , — заявил Хан.

Меры, которые будут предложены мэром Лондона правительству Бориса Джонсона, включают сокращение времени работы баров и ресторанов, а также обязательное ношение масок в общественном транспорте.

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