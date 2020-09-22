Лондон, , 16:47 — REGNUM Власти Великобритании приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 22 сентября премьер-министр страны Борис Джонсон.

Люди в масках в магазине. Великобритания (сс) Nickolay Romensky

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Согласно распространённому заявлению, всем работодателям рекомендовано перевести на удалённый режим работы всех сотрудников, нахождение которых в офисе необязательно.

Работникам кафе, ресторанов и других заведений общественного питания предписано в обязательном порядке использовать медицинские маски. При этом запрещается работа таких заведений после 22:00.

Как уточняется, новые ограничительные меры предварительно вводятся на шестимесячный срок.

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