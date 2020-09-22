Минск, , 09:19 — REGNUM Гидротехнический узел освобождён от условного противника в ходе совместных тактических учений России и Белоруссии «Славянское братство — 2020». Об этом сообщили 22 сентября журналистам в пресс-службе российского Министерства обороны.

В операции участвовали десантники из Псковского соединения Воздушно-десантных войск РФ. Вместе с белорусскими военными они высадились на воду в водолазном снаряжении.

Силам ротной тактической группы удалось при авиационной поддержке освободить гидротехнический узел. В ходе манёвров десантники из России и Белоруссии отработали вопросы взаимодействия и управления, пояснили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап учений «Славянское братство — 2020» проходит на белорусской территории с 14 по 25 сентября.

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