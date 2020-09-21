Минск, , 21:39 — REGNUM В ходе учений «Славянское братство» российские и белорусские военные на бронетехнике с ходу преодолели реку в районе города Брест, сообщает 21 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Под прикрытием вертолётов армейской авиации 70 единиц бронетехники без предварительной подготовки преодолели реку Мухавец.

В этом эпизоде учений были задействованы свыше 40 российских боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», а также 30 бронетранспортеров БТР-80 Вооруженных сил Белоруссии.

Минобороны РФ отмечает, что российские десантники выполнили эту задачу на незнакомой местности.

«Военнослужащие двух стран без предварительной подготовки выдвинулись двумя колоннами к обрезу воды и сходу форсировали водную преграду при непосредственной поддержке армейской авиации», — указано в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии с 14 сентября на полигонах «Брестский» и «Гожский» проводятся совместные белорусско-российские военные учения «Славянское братство-2020».