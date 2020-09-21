Минск, , 21:01 — REGNUM С целью участия во втором этапе совместного белорусско-российского оперативно-тактического учения «Славянское братство — 2020» в Белоруссию 21 сентября прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«В рамках визита состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Александра Вольфовича с делегацией. Стороны обсудили ход первого этапа учения, а также готовность привлекаемых сил и средств ко второму этапу», — сказано в кратком официальном сообщении.

Первый этап проходил на Брестском полигоне: военнослужащие Союзного государства «отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике». Среди таковых значились «вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований» на территории Западной Белоруссии.

Второй этап учений начнётся с 22 сентября. Он состоится также без участия военнослужащих Сербии.

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Он продлится до 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Руководителем назначен замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Сергей Потапенко.

Участие во втором этапе учений примут около 6000 военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Российская сторона выставляет около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.

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