Минск, , 16:09 — REGNUM Во время состоявшегося 17 сентября в Минске пикетирования посольства Польши некоторые участники были одеты в форму «армии БССР». Об этом в выпуске новостей сообщил гостелеканал «Беларусь-1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Заявленный «митинг против вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», анонсированный президентской газетой «СБ. Беларусь сегодня» и другими госСМИ, фактически представлял собой пикет из пары десятков человек. Часть из них была одета в красноармейскую форму.

Форменное обмундирование РККА было подано пропагандистами «Белтелерадокомпании» как форма «армии БССР» в контексте требований, озвученных собранными у польского посольства. Помимо упрёков официальной Варшавы во вмешательстве во внутренние дела постсоветской республики, члены пропрезиденстких структур напомнили также о дате 17 сентября 1939 года, которую официальный Минск демонстративно игнорирует.

Мнение эксперта: Белорусский учёный: В 1939 году немецкий тигр растерзал польскую гиену

В этот день 81 год назад начался Освободительный поход РККА на территорию разгромленной вермахтом Польши. По итогам миротворческой операции произошло воссоединение БССР с Западной Белоруссией (оккупированной Польшей). Никакой «армии БССР» в то время не существовало.

Мнение общественности: 17 сентября — День воссоединения белорусского народа: обращение к Лукашенко

Читайте интервью со свидетелем эпохи: Сергей Притыцкий: портрет белорусского революционера