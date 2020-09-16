Минск, , 15:20 — REGNUM Доктор философских наук, профессор Лев Криштапович считает, что «национально-освободительный поход Красной Армии 17 сентября 1939 года возвратил западнобелорусские земли в лоно своей общерусской цивилизации и восстановил историческую справедливость для белорусского народа, объединив его в рамках единого Белорусского государства». Об этом он пишет в опубликованной альманахом «Вместе с Россией» статье «17 сентября 1939 года: цивилизационный и международный контекст».

По мнению белорусского учёного, так называемые «правозащитники», «белорусизаторские» и «либеральные» историки и журналисты в Белоруссии и России зря подыгрывают дежурным приступам русофобии и антисоветизма в Польше каждый раз, когда отмечаются исторические даты начала Второй мировой войны и воссоединения Западной Белоруссии с БССР.

«Если, как заявляет польская шляхта, 17 сентября привело к разделу второй Речи Посполитой, то это означает, что она считает Западную Белоруссию польской территорией и вправе требовать от Республики Беларусь возвращения своих польских территорий, которые, по ее шляхетскому мнению, были отторгнуты от Польши. Но официальная Варшава ничего подобного не заявляет и не требует от Республики Беларусь. Следовательно, сами польские власти внутренне признают, что 17 сентября 1939 года Советская Белоруссия возвратила свои исконные белорусские земли и завершила объединение белорусского народа в едином белорусском государстве. Но открыто признаться в этом польская шляхта в силу своей абсурдной ментальности никогда не сможет, ибо тогда становится очевидной вся несостоятельность ее аргументации о 17 сентябре. Поэтому все инсинуации польской шляхты против Сталина и СССР являются обыкновенной политической демагогией, призванной путем софистического толкования исторических событий оправдать колонизаторские вожделения польских шовинистов в отношении Белоруссии и Украины», — констатировал профессор.

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«Не подлежит никакому сомнению, что 17 сентября 1939 года Белоруссия, а в более широком цивилизационном контексте СССР, возвратили свои земли, которые в силу неблагоприятных исторических обстоятельств были аннексированы панской Польшей в марте 1921 года. В сентябре 1939 года обстоятельства изменились и захваченные польской шляхтой белорусские земли были возвращены их законному владельцу — белорусскому народу. Это абсолютная историческая истина, которая признавалась виднейшими западными политиками того времени — Уинстоном Черчиллем и Дэвидом Ллойд Джорджем», — уверен Криштапович.

По его мнению, оспаривание результатов раздела II Речи Посполитой следует адресовать настоящему адресату — в первую очередь — своим собственным политикам того времени — Юзефу Беку, Эдварду Рыдз-Смиглы, Юзефу Лукасевичу и другим польским политикам, бежавшим из страны и бросившим польский народ на растерзание III Рейха. Вторая очередь адресатов претензий — правительства Германии, Англии, Франции и США.

«Прежде всего они виноваты за свое абсурдное желание вписать Польшу в фашистскую империю Гитлера и играть роль политической гиены на восточноевропейском пространстве. Так Польша оказалась жертвой безмозглости собственных политиков, которые, говоря словами Василия Ласковича — узника польского концлагеря в Березе Картузской, «продолжали маяться дурью о величии Польши и ее исторической роли на Востоке». Вся эта дурь закончилась тем, что польско-шляхетская гиена была растерзана немецким тигром. Такова судьба всех захватчиков: более сильный хищник пожирает более слабого», — отметил белорусский учёный.

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«Но 17 сентября 1939 года имеет не только фундаментальное общерусское цивилизационное, но и международное значение, предопределившее формирование антигитлеровской коалиции и победу ее над фашизмом. Дело в том, что 17 сентября показало невозможность для западных политиков уговорить Гитлера канализировать свою агрессию против СССР. Гитлер развернул вектор своих захватов против западных стран и Вторая мировая война началась как война между двумя империалистическими группировками за обладание колониями, за грабеж слабых государств, за передел мира. Вот почему Англия и США против своей воли вынуждены были пойти на союз с СССР во Второй мировой войне, ибо они опасались своего поражения от Германии, Италии и Японии», — пояснил белорусский учёный.

Отсюда, по мысли белорусского учёного, следует вывод о несостоятельности советов бывшим колониям и лимитрофам брать пример с бывших метрополий, обеспечивавших своё благополучие за счёт колониального грабежа. «Вот откуда современный идеологический альянс польской шляхты и западной олигархии, продолжающий фальсификацию истории Второй мировой войны и создающий свои малоумные поделки типа сговора Сталина с Гитлером, тоталитаризма, отождествления нацизма и коммунизма, направленные на дискредитацию такого исторически справедливого для белорусского народа и судьбоносного для мира и человечества события, как 17 сентября 1939 года», — считает Криштапович.

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«Отсюда вывод: попытка проводить в Белоруссии политику вне уроков нашей белорусской истории, вне союза с Россией, игнорируя судьбоносное значение для белорусского народа дня 17 сентября 1939 года будет только играть на руку польской шляхте, которая спит и видит нашу республику своей восточной колонией. И если не сделать 17 сентября государственным праздником народного единства, то все чиновничьи разговоры о белорусском патриотизме, о святости белорусского суверенитета гроша ломаного не будут стоить», — подчеркнул профессор.