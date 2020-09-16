Минск, , 21:05 — REGNUM В Белоруссии «средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии, а журналисты — самой государственной категорией специалистов». Об этом 16 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, проводя «встречу с встречу с политическим активом страны», сообщает президентская пресс-служба.

Александр Лукашенко во время встречи с политическим активом страны, 16 сентября 2020 года President.gov.by

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Выступая перед чиновниками, силовиками и пропагандистами, Лукашенко назвал внешних «агрессоров», которые якобы виновны в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Он также указал и на внутренних врагов.

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«Администрацию президента прошу в ближайшее время внести предложения по организации эффективной системы идеологической работы», — сказал Лукашенко.

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Министерство образования, отметил он, должно вынести уроки из нынешней ситуации. Лукашенко потребовал: «Проработайте предложения по организации воспитательной работы в учреждениях образования всех типов».

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