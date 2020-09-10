Минск, , 11:40 — REGNUM Белорусская генпрокуратура планирует в ближайшее время провести усиление профилактической работы, направленной на пресечение любых нарушений общественного порядка. Об этом 10 сентября заявил новый генеральный прокурор республики Андрей Швед, представленный в этой должности президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Как отметил Швед, чьи слова приводит БелТА, он видит в качестве главной задачи генпрокуратуры Белоруссии сохранение суверенитета республики и ее безопасности, о чем также сказал белорусский лидер во время представления нового генпрокурора.

«И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню», — заявил новый белорусский генеральный прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал.