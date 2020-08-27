Бишкек, , 13:11 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии вынес приговор согласившимся на сделку со следствием фигурантам уголовного дела о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишут местные СМИ.

Судебная коллегия признала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и бывшего заместителя спецпрокурора Кубатбека Жуматаева виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Соучастие в коррупции» и приговорил каждого из них к штрафу в размере 260 тысяч сомов (251 тысяча рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня 2020 года Первомайский районный суд киргизской столицы, рассматривавший дело о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.