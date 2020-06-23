Бишкек, , 13:59 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы сегодня, 23 июня, завершир рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту незаконного досрочного освобождения «вора в законе» Азиза Батукаева.

Суд признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех ранее полученных государственных наград.

По данным СМИ, «в список имущества, которое принадлежит Алмазбеку Атамбаеву и его близким и подлежит конфискации, вошли пять транспортных средств, дома в Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также земельные участки — всего 10 объектов. Кроме того, в этом перечне значатся ОАО «Медиа Форум» и несколько ОсОО, в их числе «Форум», «Автомаш-Энерго» и «Апрель ТВ».

Отметим, что прокуратура требовала приговорить экс-главу государства к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии суд приговорил известного «вора в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Через несколько лет адвокаты криминального авторитета представили суду медицинские справки, в которых указано, что Батукаев якобы имеет неизлечимое онкологическое заболевание. В апреле 2013 года суд выпустил его на свободу, чтобы он мог уехать умирать на малую родину — в Чечню.

Впоследствии выяснилось, что результаты анализов о наличии у Азиза Батукаева смертельной болезни являются подделкой. В итоге против высокопоставленных чиновников Киргизии возбудили уголовное дело.