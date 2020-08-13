Бишкек, , 11:42 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии вынес приговор согласившимся на сделку со следствием бывшим чиновникам, врачам, судье и адвокату, проходившим в качестве обвиняемых по делу о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишут киргизстанские СМИ.

Бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, бывшего министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева, начальника управления медобеспечения госслужбы исполнения наказаний Акылбека Асанова и врача ГСИН Фархада Атаходжаева суд приговорил к штрафу в размере 300 тысячи сомов (282 тысячи рублей).

Также судебный орган принял решение оштрафовать бывшего завотделом аппарата правительства Марата Бекенова, бывшего судью Нарынского межрайонного суда Жапара Эрматова, экс-сотрудника минздрава Канатбека Бектемирова, адвоката Али Касымова, врача-онколога Эмиля Макимбетова и лаборанта Ирину Цопову на 260 тысяч сомов (244 тысячи рублей).