Минск, , 16:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин в курсе происходящего в Белоруссии. По этому вопросу у белорусского лидера Александра Лукашенко с российским коллегой полное взаимопонимание. Об этом глава республики заявил сегодня, 21 августа, в ходе посещения агрокомплекса «Дзержинский» под Минском.

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Глава государства отметил, что после президентских выборов оппозиция начала требовать пересчёта голосов, потом новых выборов, а теперь «с внешней стороны начали поддавливать уже силой оружия, кроме того, что взбудоражили людей внутри страны». В этих условиях Лукашенко был вынужден перебросить большое количество военных на западное направление, особенно в район Гродно.

«Потому что они поставили цель — прежде всего эту территорию отсечь, гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», — отметил белорусский лидер.

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«Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии со стороны других государств имеют место. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что подобные вещи недопустимы.

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