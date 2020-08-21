Минск, , 15:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен полностью переводить республику на военное положение.

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"Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда», — цитирует Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста оппозиции, переросшие в массовые столкновения с силами правопорядка. Запад в целом не признал итоги выборов.

На сегодняшний день известно о трёх погибших в результате протестных митингов. Более 6,7 тысячи человек были задержаны. Пострадавшие есть как со стороны митингующих, так и со стороны сотрудников правопорядка.

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