Бишкек, , 12:44 — REGNUM Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу о коррупционных преступлениях высокопоставленных чиновников Киргизии, совершенных при ремонте исторического музея и реконструкции ипподрома на Иссык-Куле.

Судебная коллегия оставила в силе вынесенный судом первой инстанции приговор в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова, осудившего экс-главу правительства на 18 лет лишения свободы.

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ИА REGNUM напоминает, что 9 июня 2020 года Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего премьер-министра Сапара Исакова виновным по статье «Коррупция» и приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о музее и к 12 годам по делу об ипподроме.

В результате частичного сложения наказаний экс-главу правительства приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 247 млн 650 тысяч сомов (233,4 млн рублей).