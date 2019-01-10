«Музейное дело»: Экс-премьер-министра Киргизии обвиняют в коррупции

Бишкек, , 13:28 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии предъявил бывшему премьер-министру Сапару Исакову обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей «Коррупция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению киргизстанских спецслужб, бывший высокопоставленный чиновник замешан в скандале , связанном с реконструкцией исторического музея Киргизии. В результате противоправных действий, совершенных Исаковым и другими чиновниками, государству нанесен ущерб в размере около 101,7 млн сомов (свыше 97,7 млн рублей), — утверждают в ГКНБ.

Следствие считает, что в 2016 году из-за необоснованного вмешательства Сапара Исакова, занимавшего на тот момент пост руководителя Аппарата президента, турецкая сторона прервала процесс реконструкции музейного комплекса и отказалась от выполнения дальнейших работ, а также отозвала деньги, оставшиеся от гранта, предоставленного Турцией.

«В итоге дальнейшую реконструкцию музея пришлось проводить за счет привлечения дополнительных средств из республиканского бюджета в сумме 1 млрд 520,3 млн сомов (1 млрд 461,8 млн рублей)», — уточняют в ведомстве.

После этого, как утверждают в госкомитете, в 2017 году Сапар Исаков, вступив в сговор с отдельными должностными и другими лицами, привлек к созданию новой экспозиции Исторического музея иностранную компанию «Vitrinen und Glasbau REIER GmbH» — без проведения процедур госзакупок и вопреки интересам государства.

«В результате немецкая фирма поставила экспонаты и оборудование, не соответствующие концепции музея, утвержденной министерством культуры, информации и туризма — на общую сумму около 55,6 млн сомов (более 53,4 млн рублей). И завысила стоимость расходных материалов на сумму около 3,8 млн сомов (более 3,6 млн рублей). Кроме того, ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с немецкой компанией в евро, а не в национальной валюте превысила 42,3 млн сомов (около 40,7 млн рублей). При этом работы по реконструкции Исторического музея всё ещё не завершены», — констатируют в ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экс-премьер-министру Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции в рамках еще одного уголовного дела.

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Бывшего главу правительства обвиняют в заключении с китайской компанией «ТВЕА» заведомо невыгодного контракта на реконструкцию и модернизацию ТЭЦ столицы Киргизии, что привело к причинению государству ущерба в сумме свыше $111,2 млн (около 7,5 млрд рублей).