Минск, , 07:52 — REGNUM Польскому депутату Европейского парламента от фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню (Польша) и литовскому депутату от партии «Обновленная Европа», постоянному докладчику Европейского парламента по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу отказали во въезде в Белоруссию. Об этом 14 августа в своих микроблогах в Twitter написали Роберт Бедронь и Пятрас Ауштрявичюс.

«Сегодня…нам отказали во въезде в Белоруссию. Таким поведением режим демонстрирует презрение к политическому диалогу. Для ясности: это не помешает нам поддерживать белорусское общество в его борьбе за свободу и демократию», — написал Роберт Бедронь.

По словам литовского депутата Ауштрявичюса, его билеты «аннулировали», а его коллегу Роберта Бедроня — депортировали.

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Роберт Бедронь также опубликовал совместное со своим коллегой ПятрасомАуштрявичюсом заявление. В совместном заявлении депутатов говорится, что в эти дни решается «будущее» Белоруссии. Депутаты призвали институты Европейского Союза к проявлению принципиальности в поддержке и защите «законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека».

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Напомним, ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок сообщил, что Европейский Союз введет «против тех, кто несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов» в Белоруссии санкции.

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